Animal Trainer Simulator : dressez ces saletÃ©s de clÃ©bards au knout

Publié le Mardi 8 octobre 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de wouf

Alors que moi, je serais plutôt adepte du knout (clouté si possible) et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que personne ne veut que je prenne un animal, certains rêvent de devenir dresseurs de toutous.Dans Animal Trainer Simulator, vous allez devoir créer votre centre de dressage, le gérer, faire en sorte que vos animaux soient bien, en bonne santé et soient suffisamment divertis et occupés pour qu'ils apprennent comment bien se tenir et obéir.Outre des chiens, vous aurez aussi des chevaux à vous occuper.L'un de vos pensionnaires gagnera peut-être un concours et permettra à votre centre d'acquérir une certaine renommée...Le jeu vient de sortir sur Steam , au prix de 14,79 €.