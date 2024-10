Pine: Le temps du deuil, un jeu au titre mal choisi

Publié le Mardi 8 octobre 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le veuf poignant

C'est le problème de traduire seulement une moitié du titre... En v.o., le jeu s'intitule Pine: A Story of Loss. En français... Pine: Le temps du deuil. Ce qui pourrait passer pour un mauvais porno est en réalité un jeu sur l'histoire d'un bûcheron qui vient de perdre sa femme.Il va falloir l'accompagner, l'aider dans ses tâches quotidiennes, l'aider à sculpter des petites figurines qui sont autant de mémoires de bons moments passés...Le jeu s'annonce poignant. Et non pas poignet. Même si ça parle de pine.Il est réalisé par Made Up Games et édité par Fellow Traveller. Il sortira avant la fin de l'année, sur Steam . Une version Nintendo Switch est également prévue.