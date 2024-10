Usual June se dévoile en démo

Publié le Mardi 8 octobre 2024 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Les fantômes ? Habituels.

Finji a annoncé que son prochain jeu, Usual June, ferait partie du Steam Next Fest et qu’une démo est déjà disponible pour le public.Usual June est un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne. Vous y incarnez June, une étudiante capable de parler aux fantômes. Accompagnée de ses amis, elle devra se défendre contre les fantômes grâce à un système de combat flexible et frénétique mais surtout découvrir les secrets les plus profonds de sa ville du Midwest américain avant qu’il ne soit trop tard.Le jeu est entièrement en 3D avec une narration inspirée des romans graphiques entre terreur, douceur et humour.Si cela vous intéresse, sachez que le jeu est prévu pour 2025 sur PC et que vous pouvez déjà tester la démo sur Steam.