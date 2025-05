- Dune : Awakening, découvrez les bases, au sens propre

Publié le Vendredi 2 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Parce qu'au sens sale, c'est pas propre

On attend toujour Dune Awakening pour le 10 juin prochain et pour patienter, Funcom nous livre régulièrement des petites vidéos pour découvrir le jeu, son univers, ses possibilités.Cette fois-ci, c'est la création de bases Atréides ou Harkonnen qui va être dévoilée en vidéo. Ou comment transformer un morceau de sable en cité resplendissante et toute puissante.Dune Awakening est, on vous le rappelle, un MMORPG qui propose une version alternative des livres et des films de la licence Dune. Dans cet univers, les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage.Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Funcom.Et Funcom annonce une bêta à grande échelle, donc sans doute ouverte à tous, du 9 au 12 mai.