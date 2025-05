(TEST) Sharkoon Skiller SGH20, un bon casque à tout petit prix pour PC et PS5

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Très bon rapport qualité-prix

Tout le monde n'a pas envie de vendre un rein pour s'offrir un casque. Ou mieux, vendre le rein d'un de ses enfants parce qu'après tout, avec les évolutions technologiques, on arrivera bien un de ces jours à leur en fabriquer de rechange.Seulement pour 20 balles, t'as plus rien. Ou alors, que de la merde.Et bien ajoutez 5 balles de plus (même si on arrive sur le net à le trouver moins cher) et pour 25 balles, vous aurez un bon petit casque d'entrée de gamme, mais avec un très bon rapport qualité-prix.Mieux : il fonctionnera sur le PC que vous avez acheté et qui vous a coûté un bras, mais aussi sur la PS5 qui, elle, vous a coûté la peau des fesses.