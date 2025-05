- Twilight Wars, un nouveau Dungeon Crawler Cyberpunk

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Au milieu du XXIe siècle, les plus grosses corporations se sont affranchies et sont devenues des états indépendants. Résultat, elles ne lésinent ni sur l'espionnage, ni sur le meurtre, ni sur le vol...Une guerre de l'information et de la technologie fait rage entre elles.Vous faites partie de l'Agence d'Arbitrage Anonyme et votre but est de réguler tout ça pour éviter que les activités des corporations ne nuisent aux citoyens. Trahie, massacrée, l'Agence n'a plus que vous, seul survivant d'une attaque éclair menée par les corporations. Vous et Shi, l'IA qui gère l'Agence.Vous allez devoir recruter et remettre sur pied l'AAA.Il vous faudra aussi gérer votre base et effectuer des missions.Twilight Wars sort le 23 mai sur PC, sur Steam . Il est signé Comrade Bear Games.