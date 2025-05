- SubwaySim 2 est sorti

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Accident voyageur

SubwaySim 2 est un jeu édité par Aerosoft GmbH et développé par le studio Simuverse Interactive. Il s'agit, comme son nom l'indique, un jeu dans lequel on va conduire... des métros.ll vous place aux commandes des lignes U1 et U3 de Berlin, ainsi que la ligne U3 de Hambourg.Vu que certaines portions sont extérieures, vous pourrez voir certains monuments des villes, comme le port de Hambourg ou le Pont Oberbaum à Berlin.Mode carrière, météo dynamique, scenarii réalistes... ce sont 30 kilomètres et 26 stations qui vous attendent à Berlin et 20,7 kilomètres pour 25 stations à Hambourg.On n'y a pas joué, on ne peut pas vous dire si des gens se jettent sur les rails à votre passage.