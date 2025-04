- Dawn of Ages est sorti, et il est gratuit

Publié le Mardi 29 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Montjoie, Rue Saint-Denis !

Dawn of Ages est un jeu de stratégie développé par Stratosphere Games, et édité par BoomBit. Il vient de sortir sur PC, via Steam et Epic Games, et il est totalement gratuit.Le jeu vosu entraîne dans des batailles médiévales qui se veulent réalistes. Vous y trouverez des armures et des armes véritables, devrez construire votre château, préparer vos troupes et combattre les ennemis.Vous pourrez revivre des batailles historiques, dont certaines à grande échelle. Le jeu est aussi disponible sur smartphones et votre compte gèrera les deux plateformes.