- Badlands Crew : le jeu à la Mad Max est sorti

Publié le Mardi 29 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il est libre, Mad Max

Badlands Crew vous envoie dans les Badlands, à bord de votre bolide modifié et agrémenté de plaques de protection et, bien entendu, d'armes, pour aller sauver les innocents, défoncer les ennemis, mais aussi éviter les énormes vers des sables.Le jeu, développé par Runner Duck et édité par Curve Games, vous emmène dans un monde post-apocalyptique, au beau milieu de guerres de factions, dans le désert, à bord de véhicules rafistolés. Vous pourrez ajouter des lance-flammes, tourelles mitrailleuses, mais aussi batterie, guitare ou synthé parce que sur un camion, rien n'empêche de faire la guerre en musique.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam , pour moins de 19 €.Une bande-annonce de lancement a été publiée pour l'occasion.