- RoadCraft : les TP, ça se fait aussi entre amis

Publié le Mardi 29 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je conduis, tu regardes

On a tous rêvé, étant gamin, d'être embauché chez Caterpillar et de défoncer les sols avec de grosses machines jaunes. D'ailleurs, pourquoi les machines des Travaux Publics sont jaunes ? Vous le savez ? Eh bien parce que la couleur est facilement visible et sert de couleur d'avertissement pour signaler qu'il y a du danger. C'est sûr que faire des roulades près d'un tractopelle, c'est moyennement safe.En tout cas, RoadCraft sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, le 20 mai prochain.Pour rappel, le jeu, signé Focus Entertainement, l'éditeur, et Saber Interactive, le développeur, est un jeu de simulation de conduite d'engins lourds destinés aux TP (Travaux Publics). Vous allez intervenir dans des zones sinistrées, en pilotant de grosses machines surpuissantes. Nettoyer les zones, dégager les débris, remettre à neuf les infrastructures, reconstruire les routes et les autoroutes, reconstruire les ponts...Le jeu sera jouable en coop et c'est cet aspect que les développeurs ont mis en lumière dans leur nouvele vidéo.