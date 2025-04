STORY OF SEASONS: Grand Bazaar sort sur Nintendo Switch 2

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les précommandes sont ouvertes

Story of Seasons: Grand Bazaar sortira le 27 août 2025 sur Switch et PC via Steam. Il vient d'être annoncé sur Nintendo Switch 2. Notez que sur cette dernière plateforme, le jeu est désormais accessible en précommande. Il est proposé au prix de 59,99 € (contre 49,99 € sur Nintendo Switch 1) en version classique. Cette version pourra être upgradée à la version Deluxe contre 9,99 € et en version Super Deluxe pour 19,99 €, la première offrant le DLC “Trunk of Transformation” et la deuxième ajoutant un artbook et la bande-son numérique.Le jeu est signé Marvelous Europe et il s'agit d'un nouvel opus de la série de jeux de simulation de vie/de ferme. Ici, vous aiderez bazar de la ville de Zephyr à retrouver sa gloire passée. Vous pourrez élever des animaux, faire pousser des cultures, créer des objets de luxes et les vendre à votre propre stand sur le bazar.A mesure que votre business grandira, de nouveaux produits et services arriveront qui permettront de développer votre ferme. A vous de vous en servir pour rendre sa prospérité à Zephyr, vous offrir une vie confortable et peut-être fonder une famille avec l’un des 12 personnages romantiques du jeu.