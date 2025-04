Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Dites ''33''

Clair Obscur: Expedition 33 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Counter-Strike 2 Steam Deck Schedule I R.E.P.O. Forza Horizon 5 Split Fiction Sea of Thieves: 2025 Edition THRONE AND LIBERTY Blue Prince Drive Beyond Horizons Summoners War: Sky Arena RuneScape: Dragonwilds Baldur's Gate 3 Age of Empires IV: Anniversary Edition inZOI Disney Dreamlight Valley Apex Legends EA SPORTS FC 25

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.