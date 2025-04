- Bravely Default : Flying Fairy HD Remaster est précommandable

Publié le Vendredi 25 avril 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Du neuf avec du pas si vieux

Sorti à l’époque sur Nintendo 3DS, le RPG de Square Enix s’apprête à revenir le 5 juin avec la Switch 2. L’éditeur japonais annonce aujourd’hui que les précommandes de son jeu sont désormais ouvertes.



Pour rappel l’histoire de ce JRPG très classique se déroule à Luxendarc, un monde dans lequel quatre cristaux qui maintiennent la paix et l’équilibre sont menacés par les ténèbres. Quatre héros partent à l’aventure pour sauver le monde à l’aide d’une fée et d’un journal mystérieux qui décrit le futur.



Si c’est une bonne occasion de découvrir le premier opus de la saga pour ceux qui sont passés à côté à l’époque, on attend de voir si ce portage vaut le coup sachant qu’on perd un écran et les graphismes en 3D si réussis en 2013. On appréciera tout de même les ajouts comme l’avance rapide, une refonte de l’interface utilisateur et une utilisation des capacités de la Switch 2 comme des mini-jeux jouables à la souris.