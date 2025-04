- Realpolitiks 3: Earth and Beyond est disponible en version finale

Publié le Vendredi 25 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Devenez Trump à la place de Trump

Développé par Fulqrum Publishing, Realpolitiks3: Earth and Beyond vient de sortir en version finale, sur PC, via Steam . Il était accessible en accès anticipé depuis moins d'un an.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel vous allez incarner un dirigeant d'un pays moderne. Vous devrez développer votre nation pour asseoir votre domination.Le s'inspire de faits réels ou de situation potientiellement possibles, voire qui devraient probablement arriver. Les fans de géopolitique trouveront dans ce nouvel opus une refonte du système de jeu, avec de nouveaux systèmes de combat, de construction, la possibilité d'explorer et de coloniser l'espace, ainsi qu'une nouvelle mécanique "Way of Life" qui vous permet de concentrer le développement de votre nation dans la direction que vous voulez.