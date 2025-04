Ghost of Yotei dévoile sa date de sortie

Publié le Jeudi 24 avril 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

La concurrence sera rude

La suite de l’excellent Ghost of Tsushima remet les points sur les I. Le jeu de samurai de 2025 ce sera Ghost of Yotei. Sucker Punch vient de sortir un nouveau trailer avec quelques images de gameplay sublimes qui donnent envie de mettre un certain Assassin’s Creed au placard.



Mais il faudra patienter jusqu’au 2 octobre prochain pour avoir la chance d’y jouer sur PS5 en exclusivité temporaire. La version PC arrivera certainement, mais bien plus tard. Si vous êtes pressés, les précommandes seront ouvertes le 2 mai pour réserver les différentes éditions du jeu dont la collector qui comprend, entre autres, une réplique du masque de l’héroïne. Il faudra cependant débourser 250 € pour celle-ci.



Cette fin d’année s’annonce chargée en sorties mais nul doute que les amateurs du premier opus seront au rendez-vous.