BrokenLore: DONT WATCH sort demain

Publié le Jeudi 24 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bien flippant

La série BrokenLore s'offre un nouvel opus, Don't Watch. Cette série d'horreur est signée Serafini Productions et vous plonge dans des ambiances flippantes inspirées des légendes terrifiantes du Japon.Ici, vous êtes plongés dans la peau de Shinji, un hikikomori (une personne qui a peur de sortir de chez lui), croûlant sous les dettes, se sentant isolé, abandonné...Il est fan de jeux vidéo mais même cette passion n'arrive pas à le faire se sentir mieux. Il va être plongé dans un univers terrifiant et va devoir en sortir...Le jeu sort vendredi sur PC, via Stream , où une démo est disponible.