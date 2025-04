- Star Wars : films et sÃ©ries, les grosses annonces

Publié le Mercredi 23 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On va en bouffer !

Evénement qui rassemble les plus tarés des fans de Star Wars, la Star Wars Celebration est l'occasion pour la franchise de faire le plein d'annonces.Les voici :est le titre d'un prochain film de la série. Il sortira le 28 mai 2027 et mettra Ryan Gosling devant la caméra. Shawn Levy (le mauvais Deadpool & Wolverine) sera derrière.Il s'agira d'une aventure indépendante se déroulant 5 ans après l'épisode IX., le film; sortira le 22 mai 2026., montrant les coulisses des effets spéciaux, sortira sur Disney +.est une nouvelle série de courts métrages d'animation créée par Dave Filoni. Elle se focalise sur les criminels de la série. La diffusion est prévue à partir du 4 mai 2025 sur Disney+.est une nouvelle série animée sur Dark Maul» arrivera à l’automne sur Disney+.fait son retour sur Disney+ le 23 avrilentre en tournage la semaine prochaine.arrivera en septembre prochain sur Disney+.a été officiellement annoncée pour octobre 2025 sur Disney+., tout nouveau label pour développer la série vision sur des formats plus longs. La première est attendue sur Disney+ en 2026.en salles à partir du 25 avril pour une réédition 20e anniversaire.