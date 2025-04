Publié le Mercredi 23 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

honni soit qui Maliki pense

Maliki: Poison of the Past est sorti sur Nintendo Switch et PC. Il s'agit d'un nouveau RPG solo inspiré de la bande-dessinée Maliki. Et si vous ne connaissez pas Maliki, honte à vous. La série compte 8 tomes et plus de 300 000 exemplaires vendus.Vous allez être plongés dans la famille déjantée de Maliki, qui combat une créature végétale qui domine l'espace et le temps. Avec une phase de gestion de son domaine et une phase d'exploration du monde, vous devrez affronter cet être démoniaque et ses sbires.Développé par Blue Banshee et édité par Ankama, le jeu proposera des combats au tour par tour. Le tout avec des graphismes proches de la BD.Une petite vidéo de présentation ?