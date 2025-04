Jeux vidéo : les seniors dans le bain

Publié le Mardi 22 avril 2025 à 20:12:48 par (Exterieur)

Jouer, ça fait du bien !

Comment initier un senior aux jeux vidéo ?

Quels jeux vidéo pour les personnes du troisième âge ?

En France, on compte plus de 35 millions de joueurs pour ce qui est de jeux vidéo. Une étude publiée par Médiamétrie en 2019 a révélé que l’âge des joueurs évolue et on observe que de plus en plus des personnes du troisième âge s’intéressent à ces jeux. Avoir plus de temps libre leur permet de s’intéresser à une nouvelle passion, mais jouer au jeu vidéo pour un senior n’est pas uniquement une question de plaisir. C’est aussi et avant tout pour leur santé.Quand on pense à des seniors qui s’amusent, on les voit davantage devant les machines à sous sur les meilleurs casino en ligne . Ils aiment bien se divertir sur ces plateformes qui offrent une large gamme de jeux et des bonus à profusion. Cependant, les personnes du troisième âge se passionnent pour d’autres jeux qui sont, dans l’imagerie populaire, réservés aux jeunes.Les jeux vidéo disposent de bienfaits qu’on ne peut pas toujours imaginer pour les seniors. Jouer leur permet de stimuler leur esprit, mais aussi de maintenir des fonctions cognitives. En effet, il y a des études qui révèlent que pour cette tranche de la population, les jeux vidéo améliorent la mémoire, l’attention. Aussi, ils développent la capacité à résoudre des problèmes, contribuant à lutter contre la démence et le déclin cognitif. En outre, certaines consoles, comme la Switch, préservent la motricité et favorisent la coordination main-œil, tout en les encourageant à avoir une activité physique modérée.L’aspect social n’est pas à négliger. Certains jeux vidéo sont multijoueurs. Et c’est l’occasion pour eux de sociabiliser non seulement avec des proches, mais aussi avec des personnes du monde entier. De cette manière, ils créent de nouveaux liens et brisent l’isolement dont ils sont souvent victimes à cet âge. Cependant, comme pour toute activité, il faut une pratique mesurée pour que l’activité ne devienne pas une addiction.Au vu de ces bienfaits, certains EHPAD encouragent les résidents à se lancer dans cette nouvelle activité. Pour avoir de bons résultats, le personnel soignant suit régulièrement de formations pour améliorer leur connaissance dans le domaine. Par ailleurs, les jeux sont soigneusement adaptés aux capacités physiques et même de leurs intérêts.Pour les seniors qui souhaitent s’initier aux jeux vidéo, il existe des ateliers qui leur sont dédiés. Ils proposent des séances d’initiation à des programmes un peu plus élaborés. Selon les régions, on peut les retrouver dans des bibliothèques publiques, des universités du troisième âge, des associations et des organisations à but non lucratif et des centres pour seniors.Au vu de leur âge, il n’est pas toujours évident de les initier aux jeux vidéo. Si votre papy ou votre mamie veut apprendre à jouer aux jeux vidéo, il vous faudra une bonne dose de patience. L’initiative doit être douce, surtout pour les novices. Il faut prendre le temps de bien leur expliquer les règles. En revanche, pour qu’ils assimilent le jeu, il faut les faire participer. En exerçant, ils peuvent mieux comprendre les règles et les stratégies à mettre sur pied pour remporter et défier ses adversaires.Pour que les seniors profitent au mieux de cette expérience, il faut se renseigner sur leurs centres d’intérêt et leur préférence. Pour un début, il est judicieux de commencer par les jeux simples, afin qu’ils prennent confiance et le goût de s’amuser. Cette étape va vous permettre de connaître les préférences : puzzle, jeux de cartes, courses automobiles…, tout en tenant compte de leurs capacités et leurs intérêts.Par la suite, il faut opter pour les technologies qu’ils peuvent facilement comprendre et adopter. Les tablettes tactiles et les consoles sont les mieux adaptées à leurs capacités. Pensez à mettre l’accent sur le divertissement et le plaisir. La performance, elle viendra plus tard.Tant qu’ils en ont la possibilité, tout jeu vidéo peut convenir aux seniors. Cependant, les consoles semblent être le mieux adapté pour eux. Ces dernières sont accessibles, faciles d’utilisation et il existe un large choix de jeux.Nous vous suggérons la Nintendo Switch qui est bien appréciée pour sa flexibilité. On peut l’utiliser comme console de salon connectée à une télévision ou comme console portable. Il est mieux pour un senior d’avoir une console portable, car il peut s’amuser partout où il le souhaite. Même s’il existe un risque qu’il soit dépendant de sa console.Dans le même ordre d’idée, même si elle est plus ancienne, la Nintendo Wii est une bonne solution pour faire des exercices, améliorer la coordination, l’équilibre et pour rester actif. Son catalogue contient de nombreux jeux qui sont axés sur le mouvement tels que Wii Fit Plus et Wii Sports.Si la personne du troisième âge possède une tablette ou un smartphone, cela est également une excellente alternative. Elle aura accès à des jeux peu coûteux ou gratuits, qui ne nécessitent pas un équipement supplémentaire et adapté à leur âge.