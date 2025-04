Tranquil Isle, un city-builder roguelite

Publié le Mardi 22 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Relax

Pas de combat, pas de commerce, pas de gestion poussée... Tranquil Isle est, comme son nom l'indique, un jeu tranquille, dans lequel vous allez devoir construire votre ville sur une petit île.Au fur et à mesure que vous vous développez, il faudra gérer ses ressources, vous étendre éventuellement sur les îles alentours si la carte est de type archipel...Deux modes sont disponibles : roguelite, dans lequel il faut bien gérer ses ressources et répondre à des défis, ou bac à sable, pour construire sans pression, juste à rechercher le meilleur agencement de bâtiments et la meilleure esthétique pour votre ville.Le jeu, développé par un seul hpomme, Tom Daly, est édité par Future Friends Games. Il vient de sortir sur Steam . Il est proposé à moins de 13 €.