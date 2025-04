(TEST) Atelier Yumia, L’alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 8 avril 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Yum, Yum, Y-Ha !

Voilà bientôt 30 ans que la série Atelier vous entraîne à la découverte de l'alchimie et ses secrets. 30 ans et 25 jeux, si l'on ne compte que la série principale, ajoutez-en une quinzaine de jeux dérivés...Si vous la découvrez uniquement maintenant, pas de panique. C'est l'opus idéal pour débuter l'aventure.Si vous êtes déjà fan, sachez que cet opus rompt avec quelques traditions...En tout cas, on est encore sur de la donzelle qui va mélanger des ingrédients, se faire des amis et sauver le monde. Classique dans un JRPG, en quelque sorte...