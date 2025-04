Do the Game : un docu-réalité sur la conception d'un jeu vidéo

Publié le Mardi 8 avril 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Ça va briser des carrières

Pour accompagner la création de leur jeu Den of Wolves, le studio 10 Chambers a décidé de créer une série télévisée sur tout le processus de développement de leur titre.Les espoirs, les tensions, les joies, les déceptions...10 personnes, d'où le nom 10 Chambers. Et des caméras qui les accompagnent sans censure, pour raconter de manière sincère, authentique, le développement d'un jeu ambitieux.Ça risque vraiment d'en refroidir plus d'un.Un trailer a été dévoilé, mais on ne sait pas encore où ni comment la série sera diffusée.