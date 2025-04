The Mosquito Gang : un nouveau FPM

Publié le Mardi 8 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pour First Person Moustique

The Mosquito Gang est un jeu développé et édité par Space Raccoon Game Studio. Il sortira le 20 mai prochain sur PC. Il s'agit d'un FPS dans lequel vous allez incarner un humain ou un moustique...Ce FPS asymétrique vous jouez à 5 joueurs. 4 moustiques dont le but est de piquer l'humain. Un autre joueur incarne l'humain et doit tuer les moustiques : tapette, bombe antimoustique ou même lance-roquettes... tout est bon pour tuer les moustiques.Si les moustiques arrivent à boire le sang humain, ils récupèreront des super-pouvoirs : invisibilité, téléportation, soin global, bouclier, boost de vitesse, morsure plus puissante...A découvrir sur PC, via Steam Rien que le bruit du moustique est insupportable...