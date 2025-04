- Superman : le prochain film se dévoile

Publié le Lundi 7 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La vie, la mort, les vaches

Le prochain film Superman sortira le 9 juillet prochain au cinéma. Signé DC Studios et Warner Bros Pictures, il sera réalisé par James Gunn.Exit Henry Cavill. C'est David Corenswet (TWISTERS, Hollywood ) qui reprend le rôle de Superman. Il sera accompagné de Rachel Brosnahan ( La Fabuleuse Mme Maisel ) dans celui de Lois Lane et Nicholas Hoult (la saga X-MEN, JURÉ N°2) dans celui de Lex Luthor, et le reste du casting réunit Edi Gathegi ( For All Mankind ), Anthony Carrigan ( Barry, Gotham ), Nathan Fillion (la saga LES GARDIENS DE LA GALAXIE, THE SUICIDE SQUAD), Isabela Merced (ALIEN ROMULUS), Skyler Gisondo (LICORICE PIZZA, BOOKSMART), Sara Sampaio (RENDEZ-VOUS À MINUIT), María Gabriela de Faría ( The Moodys ), Wendell Pierce (SELMA, Jack Ryan ), Alan Tudyk ( Andor ), Pruitt Taylor Vince (BIRD BOX) et Neva Howell (GREEDY PEOPLE).Les questions qui se posent, désormais, sont : pourquoi le chien ? Pourquoi ces robots ? Pourquoi un Nix (Star Wars Outlaws) géant qui crache du feu ? Pourquoi une meuf déguisée en piaf ? Pourquoi des vaches ? Pourquoi une ovule qui crache des lasers ? Est-ce qu'il met la langue quand il embrasse Lois ?