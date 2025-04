- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 6 avril 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Cosa Nostra

j’ai cassé la jambe d’un ado j’ai mis un coup de tête à un flic je me suis fait une entorse à la cheville j’ai rencontré un « présumé mafieux » qui m’a offert des cadeaux et m’a serré dans ses bras quand on s’est dit au revoir j’ai choqué terriblement des jeunes adultes (18-25 ans) parce que je leur ai fait voir, durant un cours d’Histoire de Jeu Vidéo, un titre datant de 1981 dans lequel… on voit des uniformes nazis et que, mon Dieu, les croix gammées, ça devrait être interdit de montrer ça deux voyageuses m’ont invité à partir avec elle au Costa Rica, tous frais payés, pour 15 jours et mon absence de valise ne semblait pas les déranger, on peut tout à fait vivre nu

Dans la saga « ma vie est une putain d’aventure », pas toujours amusante, d’accord, mais quand même une putain d’aventure, il m’est encore arrivé bon nombre de péripéties cette semaine. Au choix :Bien entendu, signalons que tout va bien au niveau judiciaire. Le 1), il l’avait bien cherché. Le 2), c’était totalement involontaire et surtout, complètement de sa faute. Le 3), c’était tout aussi involontaire, complètement de ma faute, et, après une semaine passée coincé avec un torticolis, voilà que depuis plusieurs jours, je clampine comme un orang-outan bourré. Je me demande si mon corps n’essaie pas de me dire quelque chose. Le 5), je ne sais pas quoi dire tellement c’est consternant. Quant au 4) et au 6)… si vous le voulez bien, je n’irai pas dans les détails et cela sera à rajouter à ma légende.Et encore une fois, rien, dans cette énumération, n’est inventé. Tout est vrai. Parfaitement, inéluctablement, vrai.Quand les fées se sont penchées sur mon berceau, premièrement, elles étaient complètement bourrées et deuxièmement, elles avaient l’alcool joyeux et se sont dit « allez, tiens, avec lui, on va bien se marrer ».Et puis, pour terminer, ne boudons pas notre plaisir. Un petit mot sur l’inéligibilité de Marine le Pen. C’est un peu le sujet phare de cette semaine, éclipsant même tous les délires et les ignominies venus de l’Ouest ou de l’Est qui sont autant de témoignages quotidiens de l’imbécilité humaine.Je ne vais pas dire que cette mesure d’inéligibilité ne m’a pas fait un petit pincement au cœur. Et comme vous connaissez mon inimitié des extrêmes, c’est un petit pincement au cœur de plaisir. Mais le résultat est, simplement, la preuve une nouvelle fois de l’imbécilité ambiante, la stupidité galopante et l’incapacité à réfléchir un tant soit peu de ceux qui font part de leur indignation.Parler d’atteinte à la démocratie, c’est justement y porter atteinte en prononçant ces mots qui remettent en cause l’indépendance de la justice. Parler de « décision politique », c’est la même chose.Expliquer que cette décision prive des millions de Français de leur vote, c’est expliquer que le RN est un parti de personnes, pas d’idées, donc un parti dirigé avec despotisme.Parce que la justice n’a pas muselé un parti, comme on veut nous le faire croire. Elle empêche simplement une personne ayant commis un délit grave d’accéder aux plus hautes instances de l’Etat. Mais en aucun cas le RN ne peut présenter un autre candidat.Le procédé est une nouvelle fois abject et détestable : dénigrer ce qui nuit. Attenter à la morale et la réputation des opposants, judiciaires cette fois-ci. Et surtout, peut-être parce que c’est indéfendable, ne pas s’exprimer sur le fond, ne pas chercher à se défendre publiquement sur les faits reprochés qui ont conduit à une condamnation.C’est exactement le même procédé utilisé dans toutes les tyrannies du monde entier. A l’Est. Au Sud. Et depuis peu… à l’Ouest.Faccina Bacio. Cuore. Cuore. Melanzana.