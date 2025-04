- Y'a-t-il un flic pour sauver le monde ?, la bande-annonce

Publié le Vendredi 4 avril 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Liam remplace Leslie

Leslie Nielsen sera toujours Frank Drebin. Et même si Liam Neeson a quelques arguments, voir un nouvel épisode de la série des "Y'a-t-il un flic" ou "The Naked Gun" en v.o. débarquer prochainement au cinéma a été un choc. Une déception.Et après avoir vu la bande-annonce... Bah, c'est différent mais ça pourrait le faire...Un film réalisé par Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar : Célèbre à tout prix) et produit par Seth MacFarlane (Ted, Les Griffin). Avec Liam Neeson, Pamela Anderson, ainsi que Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu et Danny Huston.Sortie prévue le 6 août.