- Wind Story sort sur Nintendo Switch le 10 avril

Publié le Vendredi 4 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça arrive vite

Wind Story est développé par BluSped Studio. Il est prévu sur PC et Nintendo Switch. La date de sortie de la Nintendo Switch a été annoncé. Ce sera pour le 10 avril. Celle sur PC, par contre, n'a pas encore été dévoilée. C'est prévu pour plus tard.Ce jeu façon Animal Crossing dans lequel vous allez simplement gérer votre ranch et mener une vie bien tranquille à la campagne va aussi vous permettre d'agrémenter votre quotidien avec quelques petites batailles contre des monstres.Des moulins, des légumes et des fruits, de l'élevage, de la pêche, faire la fête autour d'un feu de camp le soir... la belle vie, en quelque sorte !Et comme son nom l'indique, il y aura du vent. Donc des déplacements en ballon...