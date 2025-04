- The Last of Us Part II Remastered est sorti sur PC

Publié le Vendredi 4 avril 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Très envie (et pas du tout parce que je sais ce qui s'y passe) d'y rejouer

Dans sa nouvelle politique de portage de jeux PS5 sur PC, Sony lance The Last of Us Part II Remastered. Le jeu vient de sortir, il est accessible sur Steam Cette édition comporte le jeu de base est les ajouts qui ont été faits au fur et à mesure sur le jeu : mode roguelike Sans retour, mode Guitare jeu libre, niveaux bonus (lost levels), un making of, un commentaire audio, et bien entendu, une optimisation graphique pour tirer partie des capacités des dernières cartes graphiques.Le jeu est porté par Nixxes Software et Iron Galaxy Studios.Vous pouvez retrouver notre test de ce chef d'oeuvre, sur PS5, ici