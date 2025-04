- Path of Exile 2, une nouvelle classe de personnage

Publié le Lundi 7 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Qui va à la chasse...

Une nouvelle mise à jour, baptisée Dawn of the Hunt, a été lancée pour Path of Exile 2. Elle introduit une nouvelle classe de personnage, la Chasseresse, ainsi que d'autres petits bonus et changements.La classe Chasseresse permet de jouer un personnage hybride, à l'aise au corps à corps et à distance.Cinq ascendances sont disponibles.Le endgame a été étdenu, avec des mécaniques repensées et de nouvelles cartes Uniques, des tours améliorées.Plus de 100 nouvelles gemmes de soutien son t ajoutées.Plus de 100 nouveaux objets uniques et une mise à jour de l'artisanat.Enfin, vous pouvez affronter des exilés renégats et récupérer leur butin. L'IA de ces personnages a été boostée.