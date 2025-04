Space Adventure Cobra – The Awakening dévoile une bande-annonce

Publié le Mardi 8 avril 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça donne envie de fumer le cigare

Le héros de notre (votre ?) enfance, inspiré de Jean-Paul Belmondo (parfaitement) et qui a un canon à la place du bras gauche, j'ai cité Cobra, débarque en jeu vidéo le 26 août prochain.Cette série culte des années 80 (fin 70 pour être précis), s'offre une adaptation avec Space Adventure Cobra – The Awakening, prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu suit les 12 premiers épisodes de la série. Il s'agira d'un jeu d'action-plateformes. Accompagné d'Armanoïde, Cobra va devoir voyager de planète en planète afin de sauver trois soeurs dont le destin est lié à un trésor convoité également par les Pirates de l'Espace.Le jeu proposera des modes solo et multi, avec notamment un mode coop à 2.Il est développé par le studio français Magic Pockets.