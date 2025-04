Modulus : un jeu de construction d'usines

Publié le Mardi 8 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le travail à la chaîne

Modulus est un jeu de construction dans lequel vous allez créer des usines. A vous de gérer les machines, d'automatiser la production, d'améliorer les chaînes... le tout pour traiter rapidement et efficacement les commandes.A l'aide de blocs 3D, vous monterez les lignes de production, totalement librement, tout en prenant en compte les futures améliorations à apporter.Au fil du temps, votre usine deviendra de plus en plus grande et imposante...Le jeu sort cette année sur PC, via Steam , où une démo est d'ores et déjà disponible.