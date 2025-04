Tron Ares, un nouveau film de la saga culte

Publié le Mardi 8 avril 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ares ton char

L'annonce d'un nouvel opus de la saga Tron a divisé les membres de la rédaction. D'un côté, on a Théo qui est excité comme une puce parce qu'il a adoré le prédécent volet. De l'autre, on a moi qui est très dubitatif parce que oui, le premier était culte mais a mal vieilli, non le deuxième était naze, non le troisième risque de l'être parce qu'en plus, je peux pas piffrer Jared Leto.Et il y a ceux qui, comme Sylvain, se demandent ce qu'est Tron.En tout cas, Tron Ares est prévu pour le 8 octobre. Cette fois, c'est le jeu vidéo qui débarque dans la réalité. Pixels, en moins marrant, en plus sérieux, en plus sombre et violent.Un film réalisé par Joachim Rønning (FACE A LA MER : L’HISTOIRE DE TRULY EDERLE, MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL) avec Jared Leto (MORBIUS, JUSTICE LEAGUE) et Greta Lee (PAST LIVES, la série « The Morning show ») mais aussi Evan Peters (la série « Dhamer », X-MEN DARK PHOENIX), Hasan Minhaj (LE MANOIR HANTÉ), Jodie Turner-Smith (la série « The Acolyte »), Arturo Castro (LE MENU), Cameron Monaghan (CRUSH), Gillian Anderson (WHITE BIRDS) et Jeff Bridges (la série « The Old Man »).Et un Tron sans Jeff Bridges ayant un rôle central, ça me tente encore moins.