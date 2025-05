- Borderlands 4 sortira plus tôt

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Border ou Bordel ?

Borderlands 4 sortira 11 jours plus tôt que prévu. Il est annoncé pour le 12 septembre. Ce qui, si vous n'êtes pas une grosse merde en maths, vous fait calculer que le jeu était prévu initialement pour le 23 du même mois. L'histoire ne dit pas si c'est pour éviter de se manger un gros jeu (GTA 6 ?) en face...Ce soir, à 23h, un State of Play de PlayStation est prévu et permettra de découvrir le jeu plus en profondeur.20 minutes de gameplay à découvrir sur Youtube ou Twitch Le jeu sortira, on vous le rappelle, sur PC, Xbox Series et PS5. Il vous emmènera sur la nouvelle planète, Kairos. Reste à savoir s'il y aura des pyramides.