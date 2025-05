- Formula Legends, un nouveau jeu de F1

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sans prise de tête

Développé par le studio italien 3DClouds, le jeu Formula Legends est un jeu de courses de Formule 1 qui sortira plus tard dans l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Bref, sur toutes les plateformes, quoi...Le jeu vous met aux commandes d'une F1 dans un jeu qui se veut accessible.16 modèles de F1, calquées sur des voitures mythiques, seront disponibles. 14 circuits, là aussi inspirés par des circuits existants, seront proposés dans le jeu.Reste que vous ne retrouverez pas les données officielles. Mais il y a quelques 200 pilotes fictifs à incarner ou affronter, dans différents modes de jeu.Pour ceux que les jeux de pure simulation rebutent, mais qui veulent se faire plaisir avec un bon petit jeu de courses...