- Castle Craft est sorti

Publié le Mardi 29 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous allez en prendre plein le cube

Castle Craft est un mélange de Minecraft et Angry Birds, développé par Twin Earth et édité par Astra Logical, qui vient de sortir sur PC, sur Steam . Il est proposé à moins de 20 €.Dans le jeu, vous allez créer un château et l'améliorer au fil du temps... s'il résiste aux assauts des ennemis qui viennent sans cesse tenter de le détruire.Entre chaque vague, et grâce aux récoltes de ressources, vous pourrez améliorer vos défenses, augmenter vos troupes... et résister à des assauts encore plus violents...Vous pourrez aussi incarner vos soldats pour combattre au corps à corps.