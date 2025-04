- Barrage sort le 15 mai

Publié le Mardi 29 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le plein d'eau ?

On vous a déjà parlé de Barrage, un jeu de stratégie original, gagnant de l'International Gamers Awards, développé par Cranio Lab.Il sortira le 15 mai sur PC, via Steam . La date de sortie vient d'être annoncée.Dans ce jeu, vous allez devoir construire un empire hydroélectrique. Le but est de construire les meilleurs barrages, tirer parti de leur puissance, et mener votre faction à la victoire. Le jeu se déroule durant les années 20, après guerre, alors que l'Europe entamme sa reconstruction... Il va falloir recruter les meilleurs personnels, les meilleurs professionnels, investir judicieusement dans des machines performantes... et devenir incontournable en matière de retenue de flotte.Et si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu, c'est là-dessous que ça se passe.