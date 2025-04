- Dune : Awakening, une grosse bÃªta pour le 9 mai

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Soyez pas ballots, faites la bêta

Récemment repoussé au 10 juin, Dune Awakening est, on vous le rappelle, un MMORPG qui propose une version alternative des livres et des films de la licence Dune. Dans cet univers, les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage.Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Funcom.Et Funcom annonce une bêta à grande échelle, donc sans doute ouverte à tous, du 9 au 12 mai.Vous pourrez y découvrir la majeure partie du premier acte du jeu. Cela correspond environ à uen vingtaine d'heures de jeu. Pour y accéder, il suffit d'aller sur la page Steam du jeu.En bonus, le story trailer du jeu est sorti.