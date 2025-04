DRAGON BALL : Sparking ! Zero, les personnages du film DRAGON BALL SUPER Daima en DLC

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous reprendrez bien du Kamé hamé ? Ha ?

Goku (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini), Super Saiyan 2

Vegeta (Mini), Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Koo

Sorti en fin d'année dernière sur PC, PS5 et Xbox Series, DRAGON BALL: Sparking! ZERO continue son petit bonhomme de chemin en sortant des DLC régulièrement. Vous pouvez retrouver, soit dit en passant, notre test ici On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de combat signé Bandai Namco, avec déjà à la base quelques 182 personnages jouables, dans des affrontements décrits par les développeurs comme "ultra-nerveux".Plusieurs modes de jeu seront proposés, en solo, en multi local ou en multi en ligne. De quoi retrouver aussi huit personnages majeurs via des campagnes solo : Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black et Freezer.Un nouveau DLC, proposant quelques personnages de Dragon Ball Daima, est désormais disponible. En voici la liste :Ajoutez à cela une nouvelle tenue conçue pour Goku (Mini). Cette version alternative de Goku (Mini) peut se transformer en Super Saiyan.