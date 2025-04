HITMAN World of Assassination – Signature Edition en précommande sur Nintendo Switch 2

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout pour tuer le temps

IO Interactive a annoncé l'ouverture des précommandes de son jeu HITMAN World of Assassination – Signature Edition pour la Nintendo Switch 2.Le jeu est proposé au prix de 59,99 € et sera accessible au lancement de la console, le 5 juin prochain.Cette version comporte tout ce qui est déjà sorti sur le jeu, à savoir le Pack d’Extension HITMAN 2, le Pack Deluxe HITMAN 3 ainsi que le Pack des Sept Péchés Capitaux.. Les précommandes physiques incluront le Signature Pack et le Quack Pack.Enfin, du contenu temporaire sera également inclus. Bref, ce sont plus de 100 heures de jeu qui vous attendent.