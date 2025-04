Rune Factory: Guardians of Azuma pour Nintendo Switch 2

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Nouvelle plateforme

Rune Factory: Guardians of Azuma sortira le 30 mai prochain sur PC et sur Nintendo Switch. Il sortira aussi sur Nintendo Switch 2, mais le 5 juin. Bonne nouvelle, il est désormais disponible en précommande sur cette nouvelle plateforme.Le jeu est un action-JRPG qui s'inscrit dans la série Rune Factory, série qui mêle jeu de rôle et simulation de vie. Ici, vous allez découvrir une aventure inédite où les joueurs incarneront des Danseurs de la Terre, chargés de combattre la Corruption qui menace cette terre autrefois prospère. Au fil de votre aventure, vous devrez aider les villageois, chercher des trésors, et surtout danser pour purifier la terre.Développé par Marvelous Europe, le jeu introduit les terres orientales d'Azuma, marquées par des visuels inspirés du Japon.Un Story Trailer a été mis en ligne :