Elena s'illustre pour Street Fighter 6

Publié le Lundi 28 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Nouveau perso

Rhino Horn : une série de coups de pied rapides, portés vers l'avant, qui renvoient l'adversaire en arrière.

Scratch Wheel : un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l'invincibilité aux projectiles.

Lynx Song : Elena tourne vers l'avant près du sol tout en étant invincible aux projectiles et peut alors utiliser quatre techniques différentes, comme le Leopard Snap, le Harvest Circle, le Mallet Smash ou le Lynx Whirl.

-> Leopard Snap : une attaque à longue portée utile pour réduire les distances

-> Harvest Circle : un coup de pied qui projette les adversaires dans les airs et maintient l'invincibilité aux projectiles.

-> Mallet Smash : un coup de pied retourné qui passe au-dessus des attaques basses.

-> Lynx Whirl : Elena réalise une pirouette additionnelle pour prolonger le Lynx Song. Si un Leopard Snap, un Harvest Circle, ou un Mallet Smash sont réalisé après un Lynx Whirl, ses propriétés sont « boostées ».

Spinning Scythe : comme dans les versions précédentes, Elena exécute une série de coups de pied tournoyants qui peuvent être « Canceled » et suivis d'un Leopard Snap, Harvest Circle, Mallet Smash, and Lynx Whirl, afin de maintenir la pression sur ses adversaires.

Moon Glider : technique d'esquive où Elena recule avant d'exécuter un coup de pied vertical qui envoie l'adversaire en l'air.

Meteor Volley : Super Art de niveau 1 d'Elena qui fonctionne comme un mouvement anti-air efficace et peut être suivi d’autres coups.

Revival Dance : le Super art de niveau 2 d'Elena lui permet de se lancer vers l'avant dans une rafale de coups de pied et d'être invincible à toutes les attaques au démarrage. Si le joueur maintient le bouton bas enfoncé, au lieu d'infliger des dégâts supplémentaires, Elena se soigne comme elle le fait habituellement !

Song of the Grasslands : le Super Art de niveau 3 d'Elena apporte la puissance de la nature au combat à travers une série de coups de pied dévastateurs !

La quatrième et dernière combattante de l’Année 2 de Street Fighter 6 se prénomme Elena et elle débarquera le 5 juin prochain. Une nouvelle bande-annonce pour la présenter a été mise en ligne.Le personnage sera accessible sur PC, PS5 et Xbox Series mais aussi dans Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sur Nintendo Switch 2 le même jour. D'ailleurs, les précommandes de cette dernière version sont ouvertes.Elena est une combattante qui mélange danse brésilienne et acrobaties. Elle débarque avec un nouveau stage, "Reniala Remains", qui vous plonge dans les plaines d'Afrique, de nuit, avec des animaux sauvages en arrière plan.Elle possède, enfin, quelques coups spéciaux :