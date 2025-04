- Citizen Sleeper 2: Starward Vector arrive en français

Publié le Mardi 29 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le dormeur s'est réveillé

Citizen Sleeper 2: Starward Vector est un jeu de rôle inspiré du système des jeux de rôle papier, donc globalement librement inspiré du système de Donjons & Dragons, développé par Jump Over The Age et édité par Fellow Traveller. Il est sorti sur PC, sur Steam , sur Nintendo Switch, PS5 et Xborx Series le 31 janvier dernier.Uniquement disponible en anglais, il vient d'être annoncé en français pour les prochaines semaines.Le jeu vous envoie dans un monde cybernétique, dans la peau d'un dormeur, un androïde appartenant à une firme puissante, qui a décidé de quitter sa vie et de s'affranchir de l'esclavage auquel il est soumis.Vous allez devoir trouver un vaisseau, un équipage et tenter de survivre alors que des tensions apparaissent entre les différentes firmes qui régissent l'univers...