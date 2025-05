- Weapons, le film d'horreur de l'Ã©tÃ©

Publié le Mercredi 30 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ils courent en faisant l'avion...

Zach Cregger (Barbarian) écrit et réalise Weapons, le film d'horreur qui sortir cet été, le 6 août, au cinéma. Signé New Line Cinema, le film met à l'affiche Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong et Amy Madigan.L'histoire est celle d'une classe d'enfants qui disparait mystérieusement... sauf un élève.La nuit, à 2h17, tous les enfants se sont levés et sont sortis... ils ont disparu... Toute la ville et surtout les parents tente alors de comprendre ce qui a bien pu arriver...La bande-annonce est fun, pour ce film qui s'annoncer très familial (mais si).