PlayStation Plus : Encore de nouveaux jeux gratuits pour avril

Joli

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard | PS4, PS5

Blue Prince | PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

EA Sports PGA Tour | PS5

Battlefield 1 | PS4

PlateUp ! | PS4, PS5

Alone in the Dark 2 | PS4, PS5

War of the Monsters | PS4, PS5

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 15 avril :Voici la liste des jeux...