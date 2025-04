- Omega Crafter passe en version finale

Publié le Mercredi 9 avril 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Mon ami le robot

Développé par Preferred Networks, Omega Crafter est actuellement en accès anticipé, sur PC, sur Steam , depuis un peu plus d'an déjà. Il arrive en version finale le 14 mai prochain.Ce jeu de survie dans lequel vous allez devoir explorer les environs et récupérer des ressources vous adjoint un petit robot auquel vous pourrez assigner des tâches qu'il effectuera automatiquement, comme par exemple couper des arbres, récupérer de la pierre, faire des planches, des outils, cultiver, cuisiner...Il faudra le programmer pour différentes tâches, un peu à la manière du programme Scratch enseigné en école primaire. Cela devrait être simple et accessible à tous.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.