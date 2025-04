- Tiny Garden : cultivez un jardin de poche

Publié le Mercredi 9 avril 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et pour l'arrosage, on crache ?

Tiny Garden est un nouveau jeu développé par le studio indépendant espagnol Ao Norte et édité par Super Rare Games. Le jeu vous propose de cultiver un mini-jardin.Taille restreinte, possibilités réduites... vous allez toutefois devoir tenter de le développer, de l'améliorer, de vendre vos pousses contre du matériel, qu'il s'agisse de matériel de déco ou de jardinage...Il y aura aussi des défis, des énigmes...Un petit jeu sympathique, non violent, qui vient de sortir sur PC, via Steam , pour moins de 13 €.