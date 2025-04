- Devil Jam : un hack'n slash à coups de guitare

Publié le Mercredi 9 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le son en pleine gueule

Prévu pour cet automne sur PC, via Steam , mais aussi prévu sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch à une période encore indéterminée, le jeu Devil Jam vous met dans la peau d'un musicien trompé par le diable, qui se retrouve en enfer.Piegé dans l'Outre-monde, vous allez enchaîner les riffs et défoncer les hordes de démons fanatiques, les rivaux, la foule en colère...Votre but est de devenir le plus grand des musiciens de métal de l'enfer. L'immortalité est peut-être au bout du voyage...Les combats se font, comme on peut s'en douter, en rythme... différentes armes et pouvoirs seront disponibles, pour parvenir à vos fins, avec une (quasi) infinité de combinaisons possibles...Le jeu est développé par le studio belge Rogueside Games.