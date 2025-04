- Ixion est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 9 avril 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Survie à la dérive

Sorti fin 2022, IXION est un jeu solo de gestion, de stratégie, de survie et de construction de ville. Il était disponible sur PC. Il vient de sortir sur PS5 et Xbox Series.Le jeu vous met dans la pea de l'administrateur du prototype de la station spatiale Tiqqun, désormais à la dérive, après que la Terre est devenue inhabitable.Vous allez devoir gérer la station, l'améliorer... et donner un avenir à l'humanité. Il faudra obtenir et maintenir la confiance des habitants de la station en vous assurant qu'ils disposent de quoi se nourrir et se divertir. Attention cependant car si vous échouez une mutinerie pourrait bien s'organiser contre vous. Il vous faudra aussi explorer les alentours pour trouver les matériaux nécessaires à votre nouvelle vie.IXION est un jeu développé par Bulwark Studios et édité par Kasedo Games.