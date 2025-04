- King of Retail 2 débarque le 22 mai

Publié le Mercredi 9 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Rhô la gueule de con !

Dans King of Retail 2, vous allez vous mettre dans la peau d'un gérant de magasin. A vous de trouver les articles à vendre, de faire des bénéfices en choisissant le juste prix qui saura intéresser les clients mais aussi vous rendre riche... et recommencez. Une fois que vous aurez gagné assez d'argent, il sera temps de vous agrandir, de vous diversifier... jusqu'à devenir l'établissement commercial le plus incontournable du coin !Vous pourrez créer et décorer votre magasin intégralement, choisir si vous voulez vous lancer dans le discount, dans une boutique spécialisée, dans le luxe et j'en passe...Vous pourrez alors gérer un vériable empire, avec plus de 20 magasins, choisir les employés, les former... les virer...King of Retail 2 sort le 22 mai sur PC, via Steam , en accès anticipé.