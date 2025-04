- Star Wars Zero Company, un nouveau jeu tactique signé EA

Publié le Lundi 21 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Des zéros ?

Prévu pour l'année prochaine sur PC, PS5, Xbox Series et très certainement Nintendo Switch 2 même si cette dernière plateforme n'a pas été annoncée, le jeu Star Wars Zero Company sera un jeu tactique au tour par tour, signé Electronic Arts et Lucasfilm. Il est développé par Bit Reactor en collaboration avec Respawn Entertainement.Il se déroule durant la guerre des clones et se présente comme un XCOM-like. Vous allez incarner Hawk, un officier de la République, qui va diriger une unité d'élite, la Zero Company.A travers la galaxie, vous devrez remplir des missions plus périlleuses les unes que les autres. Vous devrez recruter de nouveaux soldats et découvrir de nouveaux personnages de la saga Star Wars.Une vidéo a été dévoilée.